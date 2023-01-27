72-летняя женщина, которая выглядит на 40, раскрыла свой секрет

Дерматолог Мамина Турегано ведет в соцсетях страничку о красоте и часто делится секретами ухода за кожей. В этот раз она раскрыла секрет своей 72-летней матери, которая в свои годы выглядит на 40.

Об этом пишет издание Еxpress.

Мамина говорит, что унаследовала характер, а также любовь к здоровой коже от матери. Она также рассказала, что ее мать протирает банановой кожурой лицо, а также руки. 72-летняя Мичико называет такую процедуру своим главным секретом.

Эксперт объяснила, что бананы обладают множеством полезных для кожи свойств, поэтому они так популярны в домашних масках для лица. Бананы богаты питательными веществами, включая калий, витамины А, С, Е, витамины группы В, цинк и аминокислоты. А банановая кожура является мягким отшелушивающим средством, обладающим антиоксидантным эффектом.

Проведенное ранее исследование Департаментом прикладной тайской традиционной медицины медицинского факультета Университета Таммасат в Таиланде, показало, что экстракты банановой кожуры обладают противовоспалительными свойствами. Кроме того, натирание ней кожи лица может осветлить кожу и уменьшить морщины, а нанесение банановой кожуры на закрытые глаза может уменьшить отечность.

72-летняя Мичико использует этот метод уже много лет. Доктор добавила, что ее мама втирает кожуру в различные участки кожи, а затем оставляет ее на 20 минут, прежде чем смыть.