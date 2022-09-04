Посол США в россии покинул москву

Джон Салливан был назначен на эту должность в декабре 2019 года и проработал на ней почти три года.

Посол Соединенных Штатов Америки в российской федерации* Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул москву.

Об этом сообщается на сайте Посольства и консульств США в рф.

В ведомстве напомнили, что Салливан был назначен на эту должность в декабре 2019 года и проработал на ней почти три года.

«После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что до прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в москве будет исполнять Элизабет Руд.

Как сообщал Курсор, в сентябре 2021 года министерство иностранных дел россии вызвало посла Соединенных Штатов Америки в связи с предполагаемым вмешательством в выборы.

Тогда в ведомстве пояснили, что » у российского правительства есть «неоспоримые доказательства» того, что технологические гиганты, базирующиеся в США, нарушили российские законы в преддверии предстоящих выборов в нижнюю палату государственной думы. О каких компаниях и нарушениях идет речь, в мид рф не уточнили.

Также Курсор писал о том, что в Соединенных Штатах Америки обещают наказать ряд стран за то, что они помогают россии уклоняться от санкций. Речь идет об Индии, Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ и Армении.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!