Шотландская окаменелость оказалась предком птеродактиля – ученые

Сотрудники Национального музея Шотландии выяснили провели исследования первой полной реконструкции скелета существа возрастом 230 миллионов лет. Использовано мощное рентгеновское сканирование для изучения окаменелости.

Находка обнаружена сто лет назад в Шотландии.

Выводы 6 октября опубликованы в журнале Nature.

Их исследование произвело первую полную реконструкцию скелета существа Scleromochlus. Ученые говорят, что эта маленькая бегущая триасовая рептилия является предком большого крылатого птеродактиля.

Scleromochlus является частью коллекции, известной как рептилии Элгина — набора окаменелостей триасового периода, обнаруженного в 1900-х годах в Лоссимуте, недалеко от Элгина, Морей. Они относятся к тому времени, когда Шотландия была в значительной степени пустыней в пределах суперконтинента Пангея.

Доктор Давид Фоффа из Национального музея Шотландии и его коллеги тесно сотрудничали с Музеем естественной истории в Лондоне, где сейчас хранится большая часть коллекции Элгина, чтобы отсканировать и изучить семь хрупких образцов склеромохлуса, погребенных в песчанике. До сих пор было трудно извлечь полезную информацию из окаменелостей, но они пробудили интерес палеонтолога, потому что датируются темной и критической точкой в летописи окаменелостей — примерно за 10 миллионов лет до появления первых ископаемых птерозавров.

«Первые птерозавры в летописи окаменелостей уже были крылатыми — уже приспособленными к полету — поэтому действительно трудно понять, откуда это взялось», — сказал доктор Фоффа.

Теперь тонкие анатомические детали, обнаруженные при рентгеновском сканировании, включая форму его челюсти и верхней части бедренной кости, позволили ученым правильно разместить Scleromochlus на генеалогическом древе птерозавров. Выявлено, что первые летающие рептилии произошли от мелких наземных предков, которые, вероятно, бегали на двух лапах.

Ранее «Курсор» сообщает, что палеонтологам удалось найти яйцо динозавра внутри другого яйца. Такая находка была обнаружена впервые.