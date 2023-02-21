Алеку Болдуину смягчили обвинение за убийство украинского оператора на съемках фильма

У актера появились все шансы, чтобы получить менее строгое наказание.

Актеру Алеку Болдуину были смягчены обвинения по делу об убийстве оператора Галины Хатчинс. Прокуроры отказались от требований ужесточения наказания, которое могло бы привести к пяти годам тюремного заключения.

Об этом сообщает «The Associated Press«.

Адвокаты актера и продюсера, которые ранее возражали против ужесточения наказания, заявили, что оно является неконституционным. Юридические эксперты утверждают, что Болдуин имеет большие шансы на то, чтобы это дополнение было отменено.

Адвокаты Болдуина заявили, что прокуроры совершили фундаментальную юридическую ошибку, выдвинув обвинение по статье, которая не существовала на момент несчастного случая.

Тем не менее, Болдуину все еще грозит гражданский иск от родителей и сестры Хатчинс, которые проживают в Украине. Они подали еще один иск против актера.

21 октября 2021 года во время съемок фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико Алек Болдуин выстрелил в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу, в результате чего они получили ранения. Хатчинс скончалась в больнице, а режиссер получил ранение в области ключицы.

Также поступил иск от руководителя команды осветителей на съемках фильма «Ржавчина» Сергея Светного. Он утверждает, что именно небрежность членов съемочной группы, отвечавших за безопасность оружия, стала причиной гибели Хатчинс. По словам Светного, он стал свидетелем остановленного без присмотра реквизитного оружия в грязи накануне трагедии и сообщил об этом ответственным за реквизит на съемках. Болдуин отрицает свою вину в этом происшествии.

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