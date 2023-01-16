American Express приобретает израильскую компанию по автоматизации платежей

Израильская компания Nipendo был приобретена American Express. Nipendo используется глобальными компаниями для автоматизации и оптимизации процессов платежей между предприятиями (B2B). Цена, которую American Express платит за израильскую компанию, не разглашается.

Об этом сообщает CTech.

Платформа Nipendo со штаб-квартирой в Нетании, основанная в 2008 году, позволяет предприятиям подключаться, общаться и автоматизировать процессы Procure-to-Pay, включая расчеты с кредиторами и дебиторами. Платформа Nipendo работает вместе с существующими системами компании, позволяя клиентам поддерживать свою текущую платежную инфраструктуру, получая при этом дополнительную автоматизацию. American Express заявила, что намерена объединить команду, технологии и возможности Nipendo, чтобы расширить свои дифференцированные предложения для бизнеса.

По данным Crucnhbase, на сегодняшний день Nipendo привлекла всего 12 млн долларов, а его последний раунд финансирования был серией B почти 10 лет назад.

«Компании могут столкнуться с рядом проблем еще до совершения платежа, включая поиск подходящих поставщиков, управление процессами заказа и цепочкой поставок, а также устранение расхождений и сверку счетов. Эти традиционно бумажные процессы требуют больших затрат времени, усилий и денег», — сказал соучредитель и генеральный директор Nipendo Эяль Розенберг, который основал компанию вместе со своим братом Алоном Розенбергом (технический директор).

«Для нас большая честь стать частью American Express, мы рады синергии нашего общего видения и с нетерпением ждем возможности стать важным компонентом новой ценности для бизнеса, которую мы можем предложить, путем эффективной оптимизации платежей B2B», — добавил он.

Сделка является последним стратегическим шагом American Express на пути к цели создания ведущей комплексной платформы B2B. В 2019 году Amex приобрела acompay, а в 2022 году Amex стала партнером игроков в области дебиторской задолженности BillTrust и Versapay. В прошлом месяце компания анонсировала Amex Business Link, решение B2B для участников сети American Express.