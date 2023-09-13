Американец нашел свою мать спустя 42 года, появилось видео их первой встречи

Мужчина изучал вопрос о своем происхождении несколько лет.

Житель США Джимми Липперт Тайден спустя 42 года с помощью специальных организаций смог отыскать свою биологическую мать, которая все это время думала, что ее сын скончался сразу после рождения. Трогательное видео их первой встречи попало в социальные сети.

Об этом сообщает CNN.

Оказалось, что мужчину похитили в детстве в Чили, а в период правления диктатора Аугусто Пиночета это было распространенное явление. Тогда для проведения незаконных усыновления подключали даже священников, врачей медсестер и других лиц. Количество украденных детей можно считать тысячами. И одним из них был Джимми Тайден.

Мужчина знал, что был усыновлен в маленьком возрасте и все это время его воспитывала богатая и любящая семья. Однако его мучил вопрос своего происхождения и он занялся его изучением. Американец рассказал, что ему сказали будто мать отдала его, потому что хотела для сына лучшей жизни, а обеспечить ее самостоятельно была не в силах.

В 2012 году Джимми получил документы на усыновление от своей приемной матери, но заметил, что они переполнены противоречиями. В одном документе говорилось, что его усыновили сразу после рождения, в другом, что процесс произошел, когда ему выполнилось два года. И он обратился в организацию, которая занималась поиском пропавших детей.

Мужчина сделал тест ДНК и узнал, кто же является его биологической матерью. Ею стала 69-летняя Мария Гонсалес, которой сказали после родов, что ее сын умер, а тело пришлось утилизировать, поэтому они никогда не виделись и не прикасались друг к другу. За эти годы женщина смирилась с утратой и была шокирована, узнав, что ее сын жив и здоров.

Спустя три месяца после открытия тайны мужчина встретился с родной мамой и наконец смог ее обнять. Трогательный момент их встречи попал в объективы камер. Мужчина счастлив, что теперь у него две любящие семьи.

"Курсор" писал ранее, что мужчина из Китая Ли Вузэ сумел спустя 22 года поисков отыскать своего похищенного ребенка.