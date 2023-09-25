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Американский сенатор, поддерживающий Израиль, подал в отставку с поста главы комитета по иностранным делам

15:50, Сегодня
Мировые новости, Политика
боб менендес фото
Фото: Википедия
Боб Менендес принял решение после обвинений в коррупции.

Американский сенатор от Демократической партии Боб Менендес временно сложил с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам Верхней палаты Конгресса США. Это произошло после того, как в отношении него и его супруги были выдвинуты обвинения в получении взяток.

Об этом сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

По его словам, сенатор Менендес принял "верное решение" временно оставить пост председателя комитета по иностранным делам до разрешения этого дела. При этом у его однопартийца есть право на справедливое судебное разбирательство.

На днях сенатор был официально обвинен в том, что получал взятки на сотни тысяч долларов в обмен на услуги властям Египта. В Министерстве юстиции утверждают, что политик и его жена Надин Арсланян получили от трех работающих в Нью-Джерси бизнесменов наличные деньги, золотые слитки, выплаты в счет погашения кредита на дом, а также роскошный автомобиль.

Как известно, Менендес известен своей горячей поддержкой Израиля и Украины. Кроме того, он является фигурантом российского «черного списка».

Как сообщал Курсор, в июле сенаторы от Республиканской и Демократической партий США объединились, чтобы представить Закон о региональной интеграции и нормализации. Законопроект, среди прочего, предусматривает создание специального представителя президента, фонд в размере 105 миллионов долларов, а также формирование Инициативы молодых лидеров Ближнего Востока.

«Дальнейшая интеграция в этом регионе, отмеченном конфликтами и разобщенностью, должна быть опорой внешней политики США, продвигающейся вперед», — сказал сенатор Боб Менендес.

Также Курсор писал о том, что Сенат США обнаружил в швейцарском банке почти 100 счетов, связанных с нацистами.

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