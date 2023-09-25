Американский сенатор, поддерживающий Израиль, подал в отставку с поста главы комитета по иностранным делам

Американский сенатор от Демократической партии Боб Менендес временно сложил с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам Верхней палаты Конгресса США. Это произошло после того, как в отношении него и его супруги были выдвинуты обвинения в получении взяток.

Об этом сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

По его словам, сенатор Менендес принял "верное решение" временно оставить пост председателя комитета по иностранным делам до разрешения этого дела. При этом у его однопартийца есть право на справедливое судебное разбирательство.