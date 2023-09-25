Американский сенатор, поддерживающий Израиль, подал в отставку с поста главы комитета по иностранным делам

На днях сенатор был официально обвинен в том, что получал взятки на сотни тысяч долларов в обмен на услуги властям Египта. В Министерстве юстиции утверждают, что политик и его жена Надин Арсланян получили от трех работающих в Нью-Джерси бизнесменов наличные деньги, золотые слитки, выплаты в счет погашения кредита на дом, а также роскошный автомобиль.
Как известно, Менендес известен своей горячей поддержкой Израиля и Украины. Кроме того, он является фигурантом российского «черного списка».
Как сообщал Курсор, в июле сенаторы от Республиканской и Демократической партий США объединились, чтобы представить Закон о региональной интеграции и нормализации. Законопроект, среди прочего, предусматривает создание специального представителя президента, фонд в размере 105 миллионов долларов, а также формирование Инициативы молодых лидеров Ближнего Востока.
«Дальнейшая интеграция в этом регионе, отмеченном конфликтами и разобщенностью, должна быть опорой внешней политики США, продвигающейся вперед», — сказал сенатор Боб Менендес.
Также Курсор писал о том, что Сенат США обнаружил в швейцарском банке почти 100 счетов, связанных с нацистами.