Антисемитский инцидент в Техасе: неизвестные распространили расистские листовки

В выходные в пригороде Хьюстона, штат Техас, неизвестные массово распространили расистские листовки, это второй подобный инцидент за последние месяцы.

Подъезды к двум районам в пригороде Хьюстона были завалены брошюрами с антисемитской и расистской пропагандой.

Камера наблюдения одного из домов зафиксировала проезжающий мимо автомобиль, в котором пассажир выбрасывал пластиковые пакеты с листовками.

Из машины было выброшено очень большое количество листовок.

Жители вызвали полицию, но они не знают, было ли начато расследование.

Марк Тубин, региональный директор ADL на юго-западе, сказал, что с ними связывались по поводу подобных листовок, рассылаемых в юго-западном регионе почти каждые выходные.

Тубин рекомендовал, чтобы те, кто находит эту литературу, немедленно звонили властям.

Он добавил, что ADL отслеживает группы, которые сбрасывают антисемитские листовки в районе Хьюстона.

«Мы понимаем, что люди, которые находят это в своих дворах или на подъездных дорожках, возмущены и расстроены, как и должно быть», — сказал Тубин.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что 80% израильтян обеспокоены ростом антисемитизма во всем мире.

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