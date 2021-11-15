Археологи обнаружили на территории Ирана древнейшие человеческие орудия

На территории провинции Керманшах на западе Ирана местные археологи во время проведения полевых работ абсолютно случайно обнаружили орудия труда из камня, изготовленных практически миллион лет назад предками современного человека.

Специалисты предполагают, что орудия труда и заготовки к ним были сделаны первобытным видом человека — Homo erectus, представители которого вымерли много десятков тысяч лет назад.

Об этом сообщает Tehran Times.

Среди обнаруженных предметов: каменные топоры, ножи и многочисленные заготовки, которые однако не были доведены до формы эффективного оружия.

Данные анализа свидетельствуют о том, что орудия были изготовлены в эпоху раннего палеолита. Точную дату специалисты пока назвать затрудняются, однако по предварительным оценкам, речь идет о возрасте от 700 тыс до миллиона лет.

По техническим характеристикам и внешнему виду ученые относят данные орудия труда к ашельской культуре.

Так, по мнению археолога Самана Хейдари-Гурана, создателями всех этих орудий труда являлись представители вида Homo erectus.

Археологи обратили внимание на грушевидную форму каменных топоров, которые были обнаружены. Такой формой обладали изделия, изготовленные именно представителями вида Homo erectus.

Ученый подчеркнул, что на территории провинции Керманшах на протяжении последних 60 лет не находили предметы эпохи раннего палеолита.

Курсор уже сообщал, что турецкие исследователи выяснили, из чего делали одежду древние люди.

В Турции археологи обнаружили каменные головы древнегреческих богов.

В Израиле обнаружены древние туннели рыцарей-тамплиеров. Археологи из США обнаружили в Израиле, в городе Акко, подземные туннели, которыми пользовались рыцари-тамплиеры. Они перевозили в них золота. По словам ученых, туннели были вырыты около 800 лет назад.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.