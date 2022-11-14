Археологи обнаружили туннель к предполагаемой гробнице Клеопатры

Доминиканские археологи обнаружили под древнеегипетским храмом Тапосирис-Магна, расположенном недалеко от Александрии, высеченный в скале туннель длиной 1,3 тысячи метров. Ученые считают, он ведет к гробнице Клеопатры.

Об этом пишет Daily mail.

«Мы уверены, что Клеопатра и ее возлюбленный Марк Антоний погребены в храме, и туннель — путь к этому открытию. Если есть хотя бы 1 процент, что там может быть похоронена последняя царица Египта, я обязана ее найти», — сказала археолог Кэтрин Мартинес.

По ее словам, царила Клеопатра хотела быть похороненной вместе с Марком Антонием, потому что хотела воспроизвести легенду об Исиде и Осирисе. Истинное значение культа Осириса в даровании бессмертия. То есть после смерти боги позволили бы влюбленным быть вечно вместе в другой форме существования.

«Курсор» писал ранее, что долгое время археологи пытались отыскать гробницу самой популярной во всем мире египетской правительницы Клеопатры, и в скором времени поиски могут быть завершены. Кэтлин Мартинес рассказала о том, что они приблизились к разгадке великой тайны. Стоит отметить, что она занималась исследованием возможных мест захоронения Клеопатры на протяжении 15 лет.