Археологи обнаружили в Турции древний документ из бронзы

По словам ученых, всего было изготовлено 100 тысяч подобных грамот, однако большинство из них впоследствии переплавили.

На территории Турции археологи нашли грамоту, которая сделана из бронзы. Возраст этого документа почти две тысячи лет.

Грамота представляет собой наградной знак принадлежал военнослужащему по имени Кальцилий Антик, который служил в армии на протяжении 20 лет. Это дало ему право получить статус гражданина и жениться.

Как рассказал директор Адыяманского археологического музея Мехмет Алкан, грамоту получил солдат еще в 123 году нашей эры, когда существовала Римская империя. Всего было сделано сто тысяч таких наградных грамот. Найдено лишь 800.

Этот археологический артефакт нашли в античном городе Перре.

Ранее Курсор сообщал, что ученые нашли ДНК человека во вшах, которые обитали в волосах тысячелетней мумии.

Кроме того, мы писали, что в Турции нашли останки человека, похороненного заживо древним вулканом. До текущего момента на месте извержения не удалось обнаружить не одного следа гибели людей за этот период. Эксперты предполагали, что минойцы покинули поселение в Акротири и уплыли с острова, когда вулкан только подал признаки надвигающегося извержения.

Еще напомним, что в Греции нашли статую женщины в тунике времен Римской империи.

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