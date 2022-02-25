Армия РФ понесла рекордные потери, — украинские военные

Потери российской армии за первую половину дня 25 февраля превысили 1000 человек. Это рекордный показатель за всю современную историю РФ.

По информации украинского военного ведомства, такого количества потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не несла за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, инициатором которого она становилась.

Министерство обороны также отчиталось об общих потерях врага. Украинские военнослужащие с начала вторжения России убили почти 3 тысячи оккупантов, говорится в сообщении заместителя министра обороны Анну Маляр.

«С начала открытого широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери (ориентировочно). По состоянию на 15:00 танков — до 80, боевых бронированных машин разных типов — 516, самолеты — 10, вертолеты — 7, личного состава — 2800», — написала представитель Минобороны.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.