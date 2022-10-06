Автомобиль вице-президента США Камалы Харрис попал в ДТП во время кортежа к Белому дому

Автомобиль вице-президента Камалы Харрис попал в небольшую аварию, которая первоначально была описана как «механическая неисправность». Это произошло во время кортежа к Белому дому.

Харрис, находившаяся в машине, и директор секретной службы Ким Читл выразили обеспокоенность по поводу того, что детали аварии были изначально искажены.

Об этом 6 октября сообщает Washington Post.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми заявил в заявлении для журналистов, что транспортное средство, которое было частью кортежа, «имело незначительную чрезмерную коррекцию и врезалось в бордюр». Затем Харриса пересадили в другую машину и направили в Белый дом.

Первоначальный радиопереговор показал, что это была механическая неисправность. Об этом сообщил руководству агентства персонал, поддерживающий движение кортежа.

«После того, как защитное движение было завершено, руководство было устно проинформировано дополнительными соответствующими фактами о том, что автомобиль столкнулся с бордюром», – говорится в заявлении Гульельми.

Первоначальное сообщение о том, что авария произошла из-за механической неисправности, вызвало обеспокоенность. Читл был встревожен первоначальной неточностью предупреждения, связанного с задержкой вице-президента. Во время события никто не пострадал.

Пресс-секретарь вице-президента Харриса Кирстен Аллен заявила в своем заявлении, что Харрис «не получила никаких травм и ценит быструю реакцию ее подразделения USSS, которая благополучно доставила ее в Белый дом».

Ранее «Курсор» сообщал, что некоторые пропалестинские политики высмеяли выбор вице-президентом Харрис вина на Песах. В шутливом тоне отзывался. Джеймс Зогби, президент Арабско-американского института. Вице-президент США Камала Харрис и второй джентльмен Дуг Эмхофф угостили гостей вином, сделанным в поселении в Иудее и Самарии, на своем седере в пятницу.