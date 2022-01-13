Азиатские гепарды Ирана находятся в ужасной опасности: их осталось всего 12

Иранские азиатские гепарды находятся под «страшным» риском исчезновения: в дикой природе осталось всего 12 известных особей.

Об этом сообщает Newsweek.

Иранское общество гепардов, некоммерческая природоохранная группа, которая предоставляет данные о популяции иранскому правительству, подтвердило, что у него есть доказательства того, что за последние два года в дикой природе осталось всего 12 гепардов.

Генеральный директор Иранского общества гепардов Мортеза Пурмирзай сказал, что одной из главных проблем для популяции гепардов в Иране по-прежнему являются дороги, пролегающие через места их обитания.

Общество, которое устанавливает камеры-ловушки для наблюдения за популяцией, добавило, что наряду с 12 гепардами, оставшимися в дикой природе, в неволе содержатся еще три азиатских гепарда.

Азиатские гепарды когда-то были широко распространены по всей Азии, но из-за охоты и потери среды обитания их популяция резко сократилась. Этот подвид теперь можно найти только в Иране, и он считается находящимся под угрозой исчезновения.

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