Байден: мы будем действовать решительно, если Россия нападет на Украину

Президент США поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне наращивания российских войск у границы с Украиной.

Джо Байден в воскресенье созвонился с президентом Украины и дал обещание, что США и их союзники будут проводить решительные действия, если Россия нападет на Украину. Также сообщается, что Байден «призвал Россию отозвать войска от границы с Украиной».

Об этом сообщает Israel National News.

В разговоре с Путиным Байден напомнил, что, Россия будет платить «высокую цену», если вторгнется в Украину.

«Президент Байден выразил поддержку дипломатам, которые участвовали в диалоге о стратегической стабильности, в НАТО и в Организации по безопасности в Европе. Президент США сказал, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации », — сказано в заявлении.

«Я не собираюсь вести здесь публичные переговоры, но мы дали понять, что он не может — подчеркиваю, не может — двигаться по Украине», — сказал Байден.

Напомним, что Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор.

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