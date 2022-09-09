Без Израиля: страны Центральной Азии и Персидского залива договорились сотрудничать

Министры иностранных дел стран Персидского залива и Центральной Азии по итогам встречи в Саудовской Аравии приняли план действий в сфере торговли и инвестиций на 2023‑2027 годы.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Кыргызстана.

Отмечается, что в Эр-Рияде состоялась первая министерская встреча стратегического диалога «Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива + Центральная Азия», по итогам которой сторонами был принят совместный план действий на 2023‑2027 годы, направленный на налаживание практического взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Согласно сообщению, во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Омана и стран Центральной Азии.

«Стороны обсудили актуальные аспекты международной повестки дня, вопросы региональной безопасности и дальнейшие шаги по налаживанию будущего эффективного взаимодействия и партнерства в сферах торговли, экономики, инвестиций, культуры, науки. Участники также предложили наладить практическое сотрудничество в вопросах энергетики, налаживания транспортных коридоров, логистики, обеспечения продовольственной и водной безопасности, проведения культурно-гуманитар­ных и научных мероприятий», — сообщили в ведомстве.

Как сообщал Курсор, ливанские службы безопасности пресекли попытку контрабанды девяти миллионов нелегальных таблеток амфетамина в неназванную страну Персидского залив.

В заявлении ливанской таможни в среду говорится, что они арестовали несколько преступников и начали судебное расследование заговора с целью контрабанды таблеток из Ливана после того, как официальные лица обнаружили их в партии апельсинов в порту Бейрута.

Также Курсор информировал о том, что США и европейские государства обсудили угрозу Ирана со странами Персидского залива в Эр-Рияде.