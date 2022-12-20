Биологи в Тихом океане обнаружили новый подвид дельфинов

Этот подвид меньше, по сравнению с другими представителями.

Ученые из Школы морских и атмосферных наук имени Розенстила при университете Майами обнаружили новый подвид дельфинов, который обитает только в восточной тропической части Тихого океана.

Об этом сообщает Phys.

Ана Коста, которая является лектором Розенстила, специализирующаяся на морских млекопитающих, отметила, что существует мнение будто все виды дельфинов уже известны. Однако, новые технологии помогают выявить большее биоразнообразие в океане в последние годы.

Вместе с командой она изучила серию образцов и заявила, что новый подвид афалинов (самого распространенного вида дельфинов), которого они назвали восточно-тропическим тихоокеанским дельфином, меньше по размеру, чем другие представители.

По словам морского биолога, этот подвид предпочитает глубокие прибрежные воды между южной частью Калифорнии и Галапагосскими островами

Размышляя об исследовании, Ана Коста сказала, что более глубокое понимание популяций морских млекопитающих жизненно важно для сохранения и защиты различных видов и подвидов во время глобального потепления.

«Сохранение морской жизни и управление ею должны стать международным приоритетом», — добавила она.

«Курсор» писал ранее, что дельфины выстраиваются в очередь, чтобы лечить кожные заболевания в «клиниках» коралловых рифов, что, по словам исследователей, эквивалентно поведению людей, принимающих душ после того, как встаю с постели.