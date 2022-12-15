Биологи заявили, что вымирание насекомых приводит к смерти 400 тысяч человек ежегодно

Экономический ущерб от этого оказался сильнее в странах с низким уровнем дохода.

Биологи заявили, что вымирание насекомых приводит к смерти 400 тысяч человек ежегодно. Численность насекомых каждый год сокращается на 1-2 процента.

Ученые из Гарвардской Школы общественного здравоохранения Чана провели исследование и выяснили, что вымирание опылителей приводит к снижению урожая фруктов, овощей и орехов. Согласно оценке, это отражается на здоровье населения. Более 400 тысяч людей умирают из-за сопутствующих заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, диабет и некоторые виды рака.

Исследование ученых опубликовано в журнале Environmental Health Perspectives.

Растущее антропогенное давление на природные системы приводит к ежегодному сокращению численности насекомых на 1-2 процента, что ставит под угрозу снабжение людей здоровой пищей. Ученые смоделировали последствия гибели опылителей, используя данные из сети сотен экспериментальных ферм в Азии, Африке, Европе и Латинской Америке.

Результаты показали, что потери производства фруктов, овощей и орехов сильнее затронули страны со средним и высоким уровнем дохода, где уровень неинфекционных заболеваний выше. Больше всего пострадало здоровье людей в странах со средним уровнем дохода и большим населением — Китай, Индия, Индонезия и Россия.

Экономический ущерб оказался сильнее в странах с низким уровнем дохода: здесь потери от общей стоимости сельскохозяйственной продукции могут составить 10-30 процентов.

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