Более миллиона литров воды и 1500 рыбок оказались на полу в отеле Берлина

В Берлине лопнул огромный аквариум, возвышающийся на 16 метров в высоту. Туристы и отдыхающие были шокированы масштабом происшествия.

В отеле Radisson Blu Hotel в Берлине произошло чрезвычайное происшествие — лопнул гиганский аквариум. Посетители явно не ожидали такого сюрприза: аквариум, являвшийся главным украшением здания, внезапно разлетелся на куски.

В результате взрыва по всему зданию разлилось более миллиона литров воды, а на полу оказались 1500 беспомощных рыб. К сожалению, большинство редких тропических рыбок погибли. Катастрофа произошла около 5:30 утра, когда большинство постояльцев спали в своих номерах и были разбужены громким взрывом, сотрясшим отель.

Отдыхающие в отеле рассказали: «Нам было очень страшно. Сначала не было никакой информации из отеля, а дозвониться на ресепшн по стационарному телефону в номерах было невозможно. Только после 8:00 утра пришла информация, и нам разрешили покинуть номера».

Карин Вики и Сандра Хоффманн, две туристки из Швейцарии, описали большие разрушения после крушения огромного аквариума. «Внутри все разрушено. Вся мебель уничтожена, окна выбиты, везде осколки», — рассказали они.

Полиция Берлина сообщила, что два человека, стоявшие возле аквариума, получили ранения в результате осколков, которые разлетелись на большое расстояние и даже на улицу возле роскошного отеля. В аквариуме было более ста различных видов рыб, некоторые из них были крайне редкими.

По предварительной информации, причиной крушения аквариума стала «усталость материала», хотя недавно в аквариуме был проведен масштабный ремонт.