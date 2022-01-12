Борис Джонсон извинился за вечеринку, посещенную во время карантина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за посещение вечеринки в мае 2020 года во время первого карантина в Великобритании.

В мае 2020 года в офисе Джонсона на Даунинг-стрит, который также является его домом, состоялась встреча «социально дистанцированных напитков».

Об этом сообщает News Week.

Вечеринка в саду на Даунинг-стрит происходила в то время, когда миллионы людей не могли видеться с семьей и друзьями, вплоть до того, что им не разрешалось навещать умирающих родственников в больнице. Тем временем Джонсон нарушил те самые правила, которые его правительство навязало публике, посетив вечеринку.

Премьер-министр извинился за эту вечеринку, вызвав гнев как общественности, так и политиков, которые обвинили его и его сотрудников в игнорировании ограничений, связанных с пандемией, путем общения во время блокировки, когда любые собрания были запрещены. Он прямо не признался в нарушении каких-либо правил, но сказал, что он и его сотрудники всегда следовали правилам.

Джонсон сказал, что понимает ярость людей.

В среду ряд членов оппозиционной партии обвинили премьер-министра во лжи и нарушении закона.

Кейр Стармер, лидер оппозиционной Лейбористской партии, сказал, что, по его мнению, британская общественность считает, что Джонсон «лжет сквозь зубы».

Хотя Джонсон не ушел в отставку в среду, члены его Консервативной партии говорят, что он должен уйти, если нарушил правила. Однако Джонсон утверждает, что не осознавал, что был на вечеринке.

«Насколько глупы, по мнению премьер-министра, британцы?» — спросил депутат от лейбористской партии Крист Брайант.

Старший государственный служащий Сью Грей в настоящее время расследует предполагаемые вечеринки, проводимые государственными служащими, поэтому Джонсон призвал людей дождаться выводов в отчете. Он сказал, что Грей представит «полные факты» в своем ожидаемом отчете, который будет опубликован в конце месяца.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в ЕС предупредили, что частые бустерные дозы против COVID-19 вредны.

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