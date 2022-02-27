Боррель: ЕС передаст Украине боевые самолеты

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал журналистам о том, какую помощь Украине передаст Евросоюз уже в ближайшие дни.

Европейский союз принял решение как можно быстрее передать Украине летальное оружие и боеприпасы для Вооруженных сил Украины.

По словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, речь идет не только об оборонительном вооружении, которое до сих пор поставлялось некоторыми странами ЕС в Украину. В этот раз будет передано вооружение, которое поможет Украине перехватить инициативу в ее борьбе с агрессором.

Например, боевые самолеты, а также все необходимые боеприпасы к ним.

Всего, не считая авиации, ожидаются поставки на сумму 450 млн евро.

Какие самолеты планируется передать — западного образца или советского, Жозеп Боррель не уточнил.

Напомним, Курсор ранее сообщал, что Путин за трое суток вторжения в Украину уже израсходовал более двух третей общей боевой мощи России, запустив, по данным Министерства обороны США, уже как минимум 320 своих ракет.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.