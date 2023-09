Британка променяла "дом мечты" на новую фигуру, в сети показали фото

27-летняя британка Скарлет Блэк, которая несколько лет собирала деньги, чтобы купить "дом мечты", потратила их на совершенно другое желание, но призналась, что совершенно не жалеет о своем поступке.

Об этом пишет New York Post.

Женщина рассказала, что во время пандемии сильно запустила свою фигуру и ее вес приблизился до критических показателей - 160 килограммов, потому что каждый вечер она употребляла вредную пищу и сладкие газированные напитки. Но потом Скарлет поняла, что переедание сильно подрывает ее здоровья и решилась на кардинальные изменения.

Жительница Великобритании в феврале 2021 года сделала операцию, во время которой ей удалили часть желудка, чтобы она не могла есть так много. Потом свободные деньги у нее закончились, но фигура выглядела не самым лучшим образом, поэтому она взяла свою заначку, оставленную на покупку дома.

По словам Скарлет, возможно, она и не сможет жить в доме своей мечты, но зато у нее будет фигура мечты. Она считает, что это отличная в себя инвестиция.

В итоге, женщина сбросила 88 килограммов и сделала 13 пластических операций, чтобы довести свое тело до совершенства, в частности сделала несколько липосакций, увеличила грудь, ягодицы и сделала подтяжку бедер. В общей сложности на свое преображение она потратила более 38 тысяч долларов.

I spent my $36K home deposit on massive a body makeover — I don’t regret it https://t.co/WBHkwTB0Xh pic.twitter.com/x7tvbQnx04

— New York Post (@nypost) September 27, 2023