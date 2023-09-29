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Британка променяла "дом мечты" на новую фигуру, в сети показали фото

14:28, Сегодня
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похудение весы фото
Фото: canva.com
Женщина прошла через 13 пластических операций и потратила более 38 тысяч долларов.

27-летняя британка Скарлет Блэк, которая несколько лет собирала деньги, чтобы купить "дом мечты", потратила их на совершенно другое желание, но призналась, что совершенно не жалеет о своем поступке.

Об этом пишет New York Post.

Женщина рассказала, что во время пандемии сильно запустила свою фигуру и ее вес приблизился до критических показателей - 160 килограммов, потому что каждый вечер она употребляла вредную пищу и сладкие газированные напитки. Но потом Скарлет поняла, что переедание сильно подрывает ее здоровья и решилась на кардинальные изменения.

Жительница Великобритании в феврале 2021 года сделала операцию, во время которой ей удалили часть желудка, чтобы она не могла есть так много. Потом свободные деньги у нее закончились, но фигура выглядела не самым лучшим образом, поэтому она взяла свою заначку, оставленную на покупку дома.

По словам Скарлет, возможно, она и не сможет жить в доме своей мечты, но зато у нее будет фигура мечты. Она считает, что это отличная в себя инвестиция.

В итоге, женщина сбросила 88 килограммов и сделала 13 пластических операций, чтобы довести свое тело до совершенства, в частности сделала несколько липосакций, увеличила грудь, ягодицы и сделала подтяжку бедер. В общей сложности на свое преображение она потратила более 38 тысяч долларов.

"Курсор" писал ранее, чтоАлисия Альмира из Швеции за последние 10 лет потратила на пластические операции почти 130 тысяч долларов, чтобы стать похожей на куклу Барби.

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