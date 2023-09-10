Бывший президент США Джордж Буш-младший рассказал о своей давней обиде на путина

Еще когда Буш был президентом США у него состоялась личная встреча с путиным.

Джордж Буш-младший был президентом США в 2001-2009 годах и он вспомнил, как на одной из встреч российский диктатор владимир путин* обидел его, когда начал насмехаться над его любимой собакой. У него тогда был терьер.

Об этом Буш рассказал во время выступления по видеосвязи на форуме Yalta European Strategy, прошедшем 8-9 сентября в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Он увидел моего терьера и сказал: "Разве это собака?" Затем в москве он предложил показать свою собаку. Я согласился, и он показал большую собаку, сказав, что та легко справится с моей. Я был удивлен и сказал, что это меня оскорбляет. На что путин лишь спросил: "Почему?" - рассказал Буш.

Экс-президент США отметил, что эта история хорошо демонстрирует характер путина. В частности то, что путин всегда хочет продемонстрировать свою силу.

"Он считал россию ослабленным государством и поэтому был обижен на весь мир", – говорит Буш.

Также бывший лидер Америки добавил, что взглянув в глаза путина еще тогда, он увидел, что он уже заражен властью и жаждой денег.

Ранее "Курсор" писал о том, что путин назвал новую курьезную причину войны в Украине. Президент россии, рассуждая о причинах войны в Украине, обвинил неких недоброжелателей в провокации.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!