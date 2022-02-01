Бывший тренер Челси Аврам Грант обвиняется в сексуальных домагательсвах

Обвинения, выдвинутые несколькими анонимными женщинами-журналистами и моделями, касаются многочисленных инцидентов, последний из которых произошел 18 месяцев назад.

Бывший футбольный тренер Челси и Израиля Аврам Грант был обвинен в сексуальных домогательствах, об этом рассказано в документальном фильме.

Об этом сообщает Jewish News.

Обвинения, выдвинутые несколькими анонимными женщинами-журналистами и моделями, касаются многочисленных инцидентов, последний из которых произошел 18 месяцев назад.

66-летний израильтянин извинился перед всеми, но категорически отрицал агрессивное отношение к женщинам.

Он добавил, что причиненный вред был непреднамеренным.

В документальном фильме несколько женщин утверждали, что Грант предлагал им продвижение по карьерной лестнице в обмен на сексуальные услуги. Они утверждали, что после того, как они отвергли его ухаживания, он отказался помогать им профессионально.

Одна женщина, которую Грант пригласил в свою квартиру в Тель-Авиве, когда ей было 22 года, объяснила: «Он сказал мне: «Устраивайся поудобнее, раздевайся». Я думал, он шутит».

«Он попросил меня подойти поближе и пытался меня обнять, схватил и не отпускал. Мне стало не по себе, он положил руку мне на бедро. Через несколько секунд разговора он схватил меня за шею, повернул к себе голову и попытался силой поцеловать».

В ответ на обвинения, высказанные в часовом документальном фильме, Грант сказал: «Я всегда стремился уделять первоочередное внимание тому, чтобы оставаться человеком и уважать каждую женщину или мужчину, кем бы они ни были.

«Я человек общительный, человек дружбы. И на протяжении многих лет я поддерживал отношения с женщинами. Во всех этих случаях я очень старался относиться к ним с уважением и дружбой, и я никогда не собирался вести себя несправедливо или каким-либо образом причинить вред какой-либо женщине».

«Все, кто чувствовал себя некомфортно или обижен мной, я сожалею об этом и приношу свои извинения от всего сердца».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что 21-летний израильский пограничник обвинен в сексуальных домогательствах.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.