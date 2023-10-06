Чарльз ІІІ хочет помириться с принцем Гарри, на что у него есть свои причины

Отмечается, что дело вовсе не в отцовской любви, а совершенно в другом.

Чарльз III, по слухам, хочет положить конец недоразумениям со своим младшим сыном, принцем Гарри. Однако побуждает его к этому отнюдь не родительская любовь.

Об этом пишет news24.in.ua.

«В конце концов у короля есть не только личная, но и стратегическая необходимость решить, наконец, эту проблему», — рассказал изданию Daily Beast бывший сотрудник дворца.

Инсайдер отметил, что 74-летний Чарльз III и 39-летний Гарри не фотографировались вместе «уже много лет»:

«Это недопустимо, чтобы король, являющийся национальным символом единства, был в таких плохих отношениях со своим сыном».

Королевский инсайдер объяснил, что вражда – это, по сути, семейный вопрос, который не будет решен с помощью советников Чарльза III. К примирению отца и сына может приложить руку королева Камилла.

«Разделение между государством и семьей священно, поэтому Камилла будет играть решающую роль во всем этом. Она единственная, кто сможет посоветовать что-нибудь королю, и единственная, кого он будет слушать. Она прагматик, и я уверен, что она понимает, как важно положить конец этой саге», — подытожил источник.

Ранее "Курсор" писал о том, что новый король взял себе имя Чарльз III.