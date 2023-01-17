Чем больше собака, тем менее она склонна к агрессии — исследование

Страх собак, который присутствует у некоторых людей, обычно заставляет их шарахаться любых четвероногих, ну и больших — особенно. Однако ученые выяснили — чем тяжелее собака, тем меньше вероятность того, что она будет проявлять агрессивное поведение.

Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые из Университета Сан-Паулу изучили поведение 665 домашних собак 57 пород разного размера и обнаружили, что более тяжелые собаки, как правило, более послушны и менее агрессивны, чем более легкие животные.

Согласно исследованию, собаки с короткой мордой, такие как мопсы, бульдоги и ши-тцу, являются наиболее неуправляемыми породами.

Специалисты попытались понять факторы, влияющие на агрессию у домашних собак, поэтому попросили владельцев собак заполнить три опросника: один о себе, другой о характеристиках своего питомца и третий о характере любого агрессивного поведения, такого как лай или нападение.

Результаты показали, что чем тяжелее собака, тем меньше вероятность того, что она будет проявлять агрессивное поведение. Если точно, то каждый дополнительный килограмм массы тела снижает агрессивное поведение на 3%.

А вот наиболее агрессивными оказались маленькие собаки с короткой мордой. Это мопсы, бульдоги, бостон-терьеры и ши-тцу.

Интересно, что пол питомца также влияет на его агрессию. Авторы исследования выяснили: «Вероятность агрессивного поведения по отношению к хозяину у сук была на 40% ниже, чем у кобелей».

Также выявлена взаимосвязь между собственными характеристиками владельца и агрессивностью его питомца. У владельцев-мужчин агрессия у собак встречалась на 73% чаще, чем у владельцев-женщин.

Исследователи надеются, что полученные результаты подчеркнут, что поведение собаки зависит не только от животного, но и является результатом взаимодействия между животным и его окружением.