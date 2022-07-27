Четвертый случай в мире: 66-летний мужчина излечился от ВИЧ

Мужчина, у которого еще в 1980-е годы был диагностирован ВИЧ, по всей вероятности, полностью излечился от этого вируса.

66-летний мужчина, у которого в 1980-м году диагностировали вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), после пересадки костного мозга, излечился от заболевания.

Об этом сообщает пресс-служба BBC.

Известно, что это только четвертый такой случай в истории медицины. В ходе курса лечения от лейкемии больному пересадили костный мозг от донора, у которого была редкая мутация ДНК, делающая его невосприимчивыми к вирусу.

Излечившемуся мужчине, который попросил не называть его имени, сейчас 66 лет. И он больше не должен принимать препараты, необходимые для нейтрализации ВИЧ в организме.

Узнав об этом, мужчина очень обрадовался и испытывал огромную благодарность. По его словам, когда у него диагностировали болезнь, он считал ее смертным приговором. И даже не думал, что доживет до дня, когда сможет излечиться от ВИЧ.

Примечательно, что пациент изначально лечился от лейкемии, а в итоге поборол и рак, и ВИЧ.

Однако пересадка костного мозга не произведет революции в лечении ВИЧ, которым на сегодняшний день в мире заражены около 38 млн человек. Медики отмечают, что это сложная операция, которая может вызвать множество побочных эффектов, так что большинству пациентам с ВИЧ она противопоказана.

«Курсор» писал ранее, что японские ученые успешно испытали вакцину от ВИЧ.