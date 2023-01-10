Дочь экс-президента Ирана приговорили к тюрьме за участие в протестах

18:12, Сегодня
Мировые новости, Происшествия
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Фото: Pixabay

Женщину обвинили в «пропаганде».

Дочь покойного президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани приговорена к пяти годам тюремного заключения за участие в протестах, спровоцированных смертью Махсы Амини.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам ее адвоката Неды Шамс, активистка за права женщин Фаизех Хашеми, бывший депутат, была арестована 27 сентября по обвинению в «пропаганде» и действиях против общественного порядка и национальной безопасности.

Власти Тегерана арестовали несколько видных общественных деятелей, поскольку демонстрации продолжаются, в том числе спортсменов и художников, поддержавших протесты.

«Курсор» сообщал, что в Иране заявили, что разоблачили шпионскую сеть Моссад, арестовав 13 человек.

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