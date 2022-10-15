Древний «бронированный» червь поможет разгадать эволюцию морских беспозвоночных – ученые

Основываясь на генетическом анализе, Wufengella , вероятно, является общим предком, который соединяет плеченогих, мшанок и форонидных червей.
Об этом сообщает 15 октября Current Biology.
Примерно полмиллиарда лет назад почти все основные группы животных вырвались на сцену в шквале эволюционного разнообразия во время так называемого кембрийского взрыва. За это время лофофораты испытали быстрый рост видов, что скрыло эволюционную историю группы.
«Мы предполагали, что общий предок мог быть каким-то червивым животным с пластинами на спине», — заявил Джейкоб Винтер из Бристольского университета в Англии.
Лофофоры, щупальцеобразные питательные трубки, связывают различные типы группы. Брахиоподы – панцирные животные, на первый взгляд напоминающие моллюсков. Мшанки, широко известные как моховые животные, представляют собой микроскопические оседлые существа, которые живут кораллоподобными колониями. Форониды, или подковообразные черви, — это несегментированные существа с мягким телом, которые живут в стационарных трубчатых структурах.
Винтер и его коллеги обнаружили, что Wufengella не принадлежит ни к одному из этих типов. Но это существо имеет характеристики, сходные с брахиоподами, подковообразными червями или мшанками: ряд асимметричных бронированных задних пластин, червеобразное тело и щетинки, торчащие из долей, окружающих его тело.
Окаменелость зоолог беспозвоночных из Гарвардского университета назвал «отличной находкой», не участвовавший в исследовании. Тем не менее, анализ ученых не подтверждает, что Wufengella является долгожданным недостающим звеном, предупреждает он, а скорее предполагает это.
Некоторые исследователи выдвинули гипотезу, что общий предок лофофоратов был неподвижным существом, которое сидело на морском дне и питалось только через трубки, как и его современные родственники. Окаменелость Wufengella может опровергнуть эту идею; вместо этого строение тела животного предполагает, что оно ползало.
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