Древний «бронированный» червь поможет разгадать эволюцию морских беспозвоночных – ученые

Ученые в Китае обнаружили окаменелость недавно идентифицированного червя, получившего название Wufengella, возрастом около 520 миллионов лет. Находка может недостающим звеном между тремя типами, которые составляют группу морских существ, называемых лофофоратами.

Основываясь на генетическом анализе, Wufengella , вероятно, является общим предком, который соединяет плеченогих, мшанок и форонидных червей.

Об этом сообщает 15 октября Current Biology.

Примерно полмиллиарда лет назад почти все основные группы животных вырвались на сцену в шквале эволюционного разнообразия во время так называемого кембрийского взрыва. За это время лофофораты испытали быстрый рост видов, что скрыло эволюционную историю группы.

«Мы предполагали, что общий предок мог быть каким-то червивым животным с пластинами на спине», — заявил Джейкоб Винтер из Бристольского университета в Англии.

Лофофоры, щупальцеобразные питательные трубки, связывают различные типы группы. Брахиоподы – панцирные животные, на первый взгляд напоминающие моллюсков. Мшанки, широко известные как моховые животные, представляют собой микроскопические оседлые существа, которые живут кораллоподобными колониями. Форониды, или подковообразные черви, — это несегментированные существа с мягким телом, которые живут в стационарных трубчатых структурах.

Винтер и его коллеги обнаружили, что Wufengella не принадлежит ни к одному из этих типов. Но это существо имеет характеристики, сходные с брахиоподами, подковообразными червями или мшанками: ряд асимметричных бронированных задних пластин, червеобразное тело и щетинки, торчащие из долей, окружающих его тело.

Окаменелость зоолог беспозвоночных из Гарвардского университета назвал «отличной находкой», не участвовавший в исследовании. Тем не менее, анализ ученых не подтверждает, что Wufengella является долгожданным недостающим звеном, предупреждает он, а скорее предполагает это.

Некоторые исследователи выдвинули гипотезу, что общий предок лофофоратов был неподвижным существом, которое сидело на морском дне и питалось только через трубки, как и его современные родственники. Окаменелость Wufengella может опровергнуть эту идею; вместо этого строение тела животного предполагает, что оно ползало.

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