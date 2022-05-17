Два еврея подверглись жестокому нападению возле супермаркета в Австралии

Полиция Мельбурна арестовала 33-летнего подозреваемого мужчину, которого обвиняют в преступлении на почте ненависти.

Двое мужчин-евреев подверглись нападению возле супермаркета в Мельбурне, Австралия, что стало шокирующим антисемитским нападением в этом регионе.

Об этом сообщает Israel National News.

По данным полиции, 50-летний мужчина евреейского происхождения пришел на помощь другому еврею, который стал жертвой антисемитских оскорблений в супермаркете. Когда он пошел помочь другому мужчине, его жестоко ударили кулаком и повалили на землю.

Полиция Мельбурна арестовала 33-летнего подозреваемого мужчину.

Коби Гозлан, пришедший на помощь первоначальной жертве, рассказал, что до сих пор находится в шоке от того, что в Австралии может произойти такая жестокая антисемитская атака.

Полиция все еще ищет первого человека, подвергшегося антисемитскому насилию, чтобы собрать доказательства по делу.

Ранее Курсор сообщал, что в Ашдоде неизвестные нарисовали свастику на дороге. Также было опубликовано фото с места события.