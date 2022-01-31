Две тысячи детей, завербованных йеменскими хуситами, погибли в боях

Детям приказано выкрикивать лозунг хуситов: «Смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям, победа исламу. В одном лагере детей в возрасте 7 лет учили чистить оружие.

По данным Организации Объединенных Наций, около 2000 детей, завербованных йеменскими повстанцами-хуситами, погибли на поле боя.

Об этом сообщает aljazeera.com.

В ежегодном докладе Совету Безопасности, распространенном в субботу, эксперты ООН заявили, что нашли доказательства того, что хуситы использовали несколько летних лагерей и мечеть для распространения своей идеологии, и вербовки детей для борьбы с международно признанным правительством Йемена, которое поддерживается возглавляемой Саудовской Аравией коалицией.

«Детям приказано выкрикивать лозунг хуситов: «Смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям, победа исламу. В одном лагере детей в возрасте 7 лет учили чистить оружие и уклоняться от ракет», — заявила группа экспертов из четырех человек.

Группа заявила, что получила список из 1406 детей, завербованных хуситами, погибших на поле боя в 2020 году, и 562 детей-солдат, убитых в период с января по май 2021 года.

«Им было от 10 до 17 лет», — сказали эксперты, и «значительное число» было убито в Амране, Дамаре, Хадже, Ходейде, Иббе, Сааде и Сане.

Эксперты осудили использование детей-солдат в семилетнем конфликте и призвали все стороны «воздерживаться от использования школ, летних лагерей и мечетей для вербовки детей». Они рекомендовали ввести санкции против тех, кто это делает.

В 300-страничном отчете также говорится, что повстанцы, контролирующие столицу Сану, продолжали «поставлять критически важные компоненты для своих оружейных систем у компаний в Европе и Азии, используя сложную сеть посредников, чтобы скрыть цепочку поставок».

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