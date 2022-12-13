Двое американцев по ошибке отсидели в тюрьме 25 лет

Двое невиновных мужчин из штата Джорджия (США) по ошибке отсидели в тюрьме 25 лет за убийство, которое не совершали, и были оправданы после появления новых свидетельств.

Об этом сообщает CNN.

Дарреллу Ли Кларку и Кэйну Джошуа Стори было 17 лет, когда их арестовали по подозрению в убийстве 15-летнего Брайана Боулинга. Он скончался от огнестрельного ранения в голову в мобильном доме своей семьи 18 октября 1996 года. За несколько секунд до выстрела Боулинг разговаривал по телефону с возлюбленной. Он сказал ей, что играет в русскую рулетку пистолетом, который принес к нему домой Стори. В момент выстрела Стори находился в комнате вместе с ним.

Стори предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве, но через несколько месяцев полиция переквалифицировала дело в убийство. Следователи допросили двух свидетелей. После их заявлений полицейские пришли к выводу, что Кларк тоже связан со смертью Боулинга. Суд по этому делу начался в 1998 году и длился неделю.

Подростков приговорили к пожизненному тюремному заключению по обвинению в убийстве по предварительному сговору. В 2001 году ведущие подкаста Proof Сьюзан Симпсон и Ясинда Дэвис начали тщательное исследование этого дела и опросили двух ключевых свидетелей.

Соседка Боулинга ранее заявляла, будто подростки признались, что спланировали убийство, так как Боулинг слишком много знал о совершенной ими краже. На основании ее показаний Стори предъявили обвинение в убийстве. Его арестовали как сообщника, несмотря на то что у него было алиби: в момент стрельбы он находился дома, что подтвердили двое свидетелей.

В подкасте женщина рассказала, что полиция склонила ее к даче ложных показаний и угрожала отобрать ее детей, если она не сделает требуемых заявлений. Вторым ключевым свидетелем был мужчина, который находился в другой комнате в доме Боулинга в момент выстрела. Он идентифицировал Кларка по фото как человека, которого якобы видел убегающим во дворе тем вечером, когда застрелили Боулинга. В ходе подкаста было установлено, что в показаниях мужчины речь шла о не связанном с этим, но похожем случае со стрельбой, очевидцем которого он был в 1976 году. Он никогда не идентифицировал Кларка в саду и вообще не видел никого в саду в ночь, когда произошел выстрел.

Адвокаты Кларка подали жалобы с требованием пересмотреть несправедливое обвинение и начать новый процесс. В документах они привели новую информацию, которая доказывала, что обвинение построено на ложных показаниях.

Кларка, которому сейчас 43 года, выпустили из тюрьмы. Стори тоже выпустили после того, как он заключил со следствием сделку, признавшись в непреднамеренном убийстве. Срок приговора сократили до 10 лет, в то время как мужчина отсидел в тюрьме 25 лет.

Кларк поселился со своей семьей в округе Флойд и планирует выстроить свою жизнь на свободе. Стори тоже переехал в округ Флойд и надеется окончить школу и устроиться на работу. Судья Найдрах принес им извинения от имени штата Джорджия и округа Флойд.

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