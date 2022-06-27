Экологи предупредили о вымирании ежей уже к 2050 году

По словам специалистов, пестициды, распыляемые человеком, отравляют ежей и делают их более восприимчивыми к болезням, снижая иммунитет.

Экологи предупреждают о том, что из-за изменений климата ежи по всему миру могут вымереть. Им приходится мигрировать в регионы, где температура окружающей среды не так сильно поднимается. Кроме того, их среду обитания разрушает деятельность человека.

Лесные пожары выжигают ландшафта и заставляют ежей покидать свои норы. Все чаще в различных регионах нашей планеты встречаются засухи, из-за чего этим млекопитающим становится сложнее найти пищу.

Также климатические изменения заставляют ежей куда раньше выходить из спячки. Из-за теплой зимы животным кажется, что уже наступила весна. Брачный период у них наступает раньше, чем надо. Так, родившиеся в конце января малыши не переживают похолоданий в марте и апреле.

Все это ставит когда-то распространённый вид на грань вымирания. Французские зоозащитники из НКО Les P’tits Kipiks заявили, что с каждым годом в центрах по спасению диких животных оказывается все больше ежей.

Ранее редакция Курсора сообщала, что психика и здоровье отца влияют на ребенка сильнее, чем считалось ранее. Ученые из медицинского центра Университета Джорджтауна, США выяснили, что психическое и физическое здоровье отца на самом деле сильно влияет на ребенка. Речь идет о генетике.

Кроме того, наш сайт писал, что ученые выяснили новый факт о психике собак.

Еще напомним, что медики заявили, что психическое здоровье людей на планете ухудшается.