Экс-премьер-министр Японии застрелен во время предвыборного выступления

Во время предвыборного выступления было совершено нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он занимал свой пост в 2006 году и в 2012-2020 годах.

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было нападение: в него стреляли на предвыборном мероприятии в регионе Нара в пятницу, 8 июля.

Он Японские СМИ сообщили, что выстрелы раздались, когда Синдзо Абэ выступал с речью на мероприятии перед выборами в верхнюю палату парламента, запланированными на воскресенье.

67-летний Абэ упал, у него было кровотечение из шеи. Японские издания NHK и Kyodo сообщили, что Абэ был доставлен в больницу и, похоже, находился в кардиореспираторной остановке дыхания — термин, используемый в Японии для обозначения отсутствия жизненно важных признаков и обычно предшествующий официальной констатации смерти коронером.

Другие СМИ сообщают, что он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Местная полиция не смогла немедленно подтвердить эти сообщения. По информации NHK, стрелявший был задержан, однако никаких подробностей не последовало.

Синдзо Абэ занимал свой пост в 2006 году в течение одного года, а затем в 2012-2020 годах.

«Курсор» писал, что США, Япония и их союзники создают новую тихоокеанскую группу, чтобы ослабить влияние Китая.

Также мы сообщали, что Япония запретила экспорт высокотехнологичного оборудования в россию*.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!