Это уже не первое скандальное заявление, которым он отличился.

Бывший президент Франции Николя Саркози ранее говорил о том, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и ЕС, а теперь он оправдал президента россии владимира путина* из-за жестокой войны и массовых убийств в Украине и призвал к "мирным переговорам".

Соответствующее заявление он сделал BFM-TV.

По его словам, в войне россии против Украины якобы уже погибли 500 тысяч человек. Он не стал отрицать того факта, что россия является страной-агрессором, а Украина – жертвой. Однако по его мнению, мир должен думать о том, как прекратить войну, а не об уничтожении россии.

"Мы не собираемся уничтожать второе по величине ядерное государство мира, иначе мир рискует скатиться до тотальной войны", - заявил он.

В связи с этим, единственным вариантом для завершения войны он видит начало переговоров о мире. Он считает, что политики, которые говорят, что с "путиным невозможно разговаривать, просто вроде бы никогда этого не делали". Кроме того, он оправдал решение россии начать войну тем, что "мол, путина спровоцировали".

Ранее "Курсор" писал о том, что путин назвал новую курьезную причину войны в Украине. Диктатор сделал это публично, когда встречался с молодыми учеными.

Также недавно Зеленский сказал, что владеет некоторой информацией касательно смерти главаря "вагнеровцев" евгения пригожина. По его словам, это именно путин убил лидера наемников.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!