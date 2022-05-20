Эксперты показали детальное изображение галактики Водоворот

Галактика Водоворот — довольно популярный объект для наблюдения в любительской астрономии благодаря достаточной яркости, хорошо видимым спиральным рукавам и наличию компаньона.

Галактика Водоворот, которую также называют M 51, находится в созвездии Гончие Псы. У M 51 имеется галактика-компаньон NGC 5195, которая в 2—3 раза менее массивна. Она была впервые обнаружена в 1773 году.

И вот ученые из NASA показали удивительно детальное изображение, при помощи которого можно рассмотреть галактику Водоворот в подробностях.

«Галактика Водоворот имеет изящные изогнутые спиральные рукава. Он также содержит розовые области звездообразования и ярко-синие полосы звездных скоплений», — написали ученые.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

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