Элитарная клика поджигателей войны: экс-кандидат в президенты США покинула Демократическую партию

Бывший кандидат в президенты Тулси Габбард резко раскритиковала Демократическую партию и заявила, что уходит из неё.

По мнению Габбард, руководство политической силы – «клика элит», поджигающих войну.

«Я больше не могу оставаться в Демократической партии, которая сейчас находится под полным контролем элитарной клики поджигателей войны, движимых трусливой воинственностью, которые разделяют нас, сводя к расе каждый вопрос и разжигая антибелый расизм, активно работают над подрывом данным нам Богом свобод», – сообщила Тулси в своём Twitter-аккаунте.

Экс-кандидат в президента заявила, что Демократическая партия использует свое положение, чтобы преследовать политических оппонентов, а также приближает мир к ядерной войне.

«Если вы больше не можете терпеть то направление, в котором так называемые проснувшиеся идеологи Демократической партии ведут нашу страну, я приглашаю вас присоединиться ко мне», – сказала Габбард.

Политик заявила о запуске своего подкаста на видеохостинге YouTube. Первый выпуск был посвящен причинам ее ухода из партии, а также она призвала однопартийцев поддержать ее инициативу.