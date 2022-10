Элитарная клика поджигателей войны: экс-кандидат в президенты США покинула Демократическую партию

По мнению Габбард, руководство политической силы – «клика элит», поджигающих войну.

«Я больше не могу оставаться в Демократической партии, которая сейчас находится под полным контролем элитарной клики поджигателей войны, движимых трусливой воинственностью, которые разделяют нас, сводя к расе каждый вопрос и разжигая антибелый расизм, активно работают над подрывом данным нам Богом свобод», – сообщила Тулси в своём Twitter-аккаунте.

Экс-кандидат в президента заявила, что Демократическая партия использует свое положение, чтобы преследовать политических оппонентов, а также приближает мир к ядерной войне.

«Если вы больше не можете терпеть то направление, в котором так называемые проснувшиеся идеологи Демократической партии ведут нашу страну, я приглашаю вас присоединиться ко мне», – сказала Габбард.

Политик заявила о запуске своего подкаста на видеохостинге YouTube. Первый выпуск был посвящен причинам ее ухода из партии, а также она призвала однопартийцев поддержать ее инициативу.

I can no longer remain in today’s Democratic Party that is now under the complete control of an elitist cabal of warmongers driven by cowardly wokeness, who divide us by racializing every issue & stoke anti-white racism, actively work to undermine our God-given freedoms, are… pic.twitter.com/oAuTnxZldf

— Tulsi Gabbard