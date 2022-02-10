ЕС официально передал России ответ по евробезопасности

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил о получении коллективного послания от имени министров иностранных дел 27 стран — членов ЕС.

Представительство Евросоюза официально передало России свой коллективный ответ на письмо МИД РФ европейским государствам о евробезопасности. Об этом в четверг, 10 февраля.

Об этом сообщило постоянное представительство России при ЕС.

Как рассказали в ведомстве, постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов принял директора Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йоннике Балфоорт, которая по поручению высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля передала его послание в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова от имени министров иностранных дел 27 стран — членов ЕС.

Документ является ответом на послание главы МИД РФ по тематике неделимости безопасности, направленное 28 января 2022 года главам внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады. О содержании послания не сообщается.

Ранее редакция нашего сайта писала, что лидеры Германии и Франции посетят Россию и Украину из-за напряжённой ситуации.

Кроме того, Курсор сообщал, что Россия заручилась поддержкой Китая в конфликте с НАТО.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.