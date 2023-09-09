Еще один популярный город Европы вводит для туристов плату за въезд

Итальянская Венеция, которая пользуется большой популярностью среди туристов, решила ввести для приезжающих плату за въезд. Однако это нововведение имеет определенные нюансы.
Об этом пишет CNN.
Плата будет изыматься только с тех туристов, которые въезжают в город на один день, не останавливаясь на ночлег. Это правило вступит в силу с весны следующего года. Путешественникам нужно будет заплатить по 5 евро за посещение Венеции в пиковые дни.
Местные власти говорят, что сначала правило будет действовать в тестовом режиме, то есть сначала специальный сбор будет изыматься только в конкретные, самые загруженные туристами дни, например, во время проведения карнавалов или праздников. По 5 евро будут снимать со всех путешественников от 14 лет.
Однако для итальянцев, участников спортивных мероприятий и людей, которые владеют в Венеции недвижимостью, будут действовать специальные льготы. Чтобы их получить, нужно будет зарегистрироваться онлайн, чтобы подтвердить цель своего визита в город. С тех туристов, у которых забронировано жилье в Венеции, сбор взимать не будут.
"Курсор" писал ранее, что французский турист был задержан итальянскими таможенниками за попытку вывезти "сувениры" из пляжа на популярном острове Сардиния. В багаже отдыхающего обнаружили 41 килограмм ценной гальки и камней.
Еще мы писали, что группа туристов из Германии во время отдыха в Италии решила сделать селфи в фонтане, расположенном на территории арендованной ими виллы. Но в процессе отдыхающие неумышленно повредили ценную скульптуру.