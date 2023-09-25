Еще одна страна увеличит налог для туристов - власти объяснили причину

Путешественникам рассказали подробности нововведения.

В этом году Греция пострадала от масштабных лесных пожаров, которые нанесли ей серьезный ущерб. И власти страны намерены не только восстановить поврежденную инфраструктуру, но и заложить бюджет на ликвидацию ущерба от возможных стихийных бедствий в будущем. Это они будут делать и за счет туристической сферы.

Об этом сообщает Tourism-review.

Со следующего года Греция в два раза увеличивает туристический налог. Он будет составлять 1,5 евро в отелях 1 и 2* (сейчас 0,50), 3 евро – в 3* (сейчас 1,5), 7 евро – в 4* (сейчас 3) и 10 евро – в п отеле за ночь (сейчас 4).

Премьер-министр республики Кириакос Мицотакис отметил, что увеличение необходимо для пополнения резервного фонда государства, создаваемого специально для борьбы с последствиями стихийного бедствия. В текущем году пожары уничтожили многие отели, а туристов пришлось массово эвакуировать. Особенно большой ущерб нанесен Родосу и Корфу, которые пользуются популярностью.

Власти подчеркнули, что уже создали специальный фонд на случай бедствий в размере 300 миллионов евро, а с 2024 года она достигнет 600 миллион. Дополнительные средства поступят за счет увеличения ежедневного налога на проживание.

"Курсор" писал ранее, что остров Бали, расположенный в Малайском архипелаге (Индонезия), называют "райским местом". Туристов со всего мира привлекает его экзотика, уникальная культура, удивительные ландшафты и достопримечательности. Но власти "устали" от гостей, а точнее от того, что они не уважают культурное наследие удивительной местности. С 2024 года для иностранных гостей хотят ввести налог в размере 150 000 рупий (это около 10 долларов).