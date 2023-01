Это чревато новой угрозой: в россии планируют провести реформу армии

Как и в случае с частичной мобилизацией, обороноспособность армии рф* стоит под большим вопросом из-за нехватки снаряжения, обмундирования и вооружения.

Подробнее об этом информирует Министерство обороны Великобритании в сети Twitter.

В ведомстве подчеркнули, что 17 января министр обороны рф сергей шойгу анонсировал масштабную реформу армии российской федерации. Начать реализовывать ее планируют уже в 2023 году, и к 2026 хотят закончить.

Согласно имеющимся данным, в первую очередь планируется увеличить количество солдат до 1,5 млн человек. Также будут созданы московский и Ленинградский военный округ, и по сути будет произведен возврат к советской организации войск на западе россии.

В британской разведке уверенны, что это означает, что даже после того, как россия проиграет в войне с Украиной, она продолжит наращивать мощь для дальнейших военный действий, списывая свои действия на угрозу со стороны НАТО.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 22 January 2023

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/OJRHXxIf1u