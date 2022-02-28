Евреи и украинские граждане прячутся в синагогах от обстрелов российских оккупантов

По всей Украине люди ищут убежища от войны в синагогах еврейских общин, веря, что российская армия не причинит им вреда.

С начала боевых действий в Украине тысячи граждан обратились в синагоги с просьбой о приюте.

Раввин Нахум Эрентрау, раввин города Запорожье на юго-востоке Украины, сказал, что всех, кто просит приютиться в синагоге, тепло принимают.

«Мы находимся в районе, где идут бои», — сказал он. «В синагоге собралось 350-400 человек, большинство из них евреи, а также неевреи, которые просили, чтобы мы открыли синагогу, потому что у нас есть бомбоубежище».

«Это не официальное бомбоубежище — это цокольный этаж, залитый бетоном», — пояснил он. «Это синагога, и русские не причинят этому месту вреда».

Ребецин Мириам Московиц, эмиссар Хабад-Любавич в Харькове, сказала, что цель состоит в том, чтобы помочь любому украинцу.

«Нееврейская семья приехала к нам после того, как их дом сгорел, и им негде жить», — рассказала она. «Раввин пригласил их в синагогу. Весь день мы получали просьбы от неевреев.

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