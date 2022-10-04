Евреи, владеющие оружием, подают в суд на руководство Нью-Йорка

В иске говорится, что законодательство Нью-Йорка нарушает конституционные права на свободное религиозное выражение и ношение оружия.

В иске утверждается, что законодательство нарушает Первую поправку к защите свободы вероисповедания и Вторую поправку, которая гарантирует право на ношение оружия, сообщает The Times of Israel.

Два еврейских истца, Стивен Гольдштейн и Меир Орнштейн, подали иск в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка в четверг. Гольдштейн подал заявление от имени Конгрегации Бней Матисьяху, небольшой современной ортодоксальной синагоги в бруклинском районе Мидвуд. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул, генеральный прокурор Летиция Джеймс, комиссар Департамента полиции Нью-Йорка Кичант Сивелл и несколько местных чиновников названы обвиняемыми. В иске требуется, чтобы его рассматривали присяжные.

Закон Нью-Йорка об улучшении скрытого ношения оружия вступил в силу в начале прошлого месяца, повысив требования к скрытому ношению огнестрельного оружия, в том числе путем запрета оружия в «чувствительных местах», таких как молитвенные дома.

«Многие люди очень обеспокоены тем, что одна из основных причин, по которой люди решают купить огнестрельное оружие и пройти обучение, — это возможность защитить себя, особенно когда они идут в синагогу», — сказал Цви Вальдман, основатель Еврейский стрелковый клуб штата Нью-Йорк, который подал иск.

Базирующийся в округе Рокленд, районе к северу от Нью-Йорка с большим количеством ультраортодоксального населения, клуб проводит обучение обращению с огнестрельным оружием и защищает интересы членов еврейской общины.

«Шул — неотъемлемая часть жизни ультраортодоксов, поэтому многие люди обеспокоены этим, и многие не хотят, чтобы их арестовывали», — сказал Уолдман.

Демократическое руководство Нью-Йорка объявило о Законе об улучшении скрытого ношения 1 июля. Он был принят в ответ на июньское решение Верховного суда США, которое отменило предыдущий закон штата, требующий от соискателей разрешения на скрытое ношение доказать «уважительную причину», то есть причину, по которой им нужно разрешение. Верховный суд заявил, что закон, введенный в действие в 1911 году, был неконституционным.

Законы об оружии — одна из главных линий разлома, разделяющих консервативную и либеральную Америку. Согласно предварительным данным CDC, в 2021 году от огнестрельного оружия погибло около 49 000 американцев, в том числе произошло более 26 000 самоубийств. В Нью-Йорке относительно низкий уровень насилия с применением огнестрельного оружия.

Вальдман сказал, что владение оружием в религиозной еврейской общине «широко распространено», но те, у кого есть огнестрельное оружие, хранят молчание, потому что не хотят беспокоить детей и других прихожан или пугать соседей. Оружейный клуб насчитывает несколько сотен членов.

В иске утверждается, что религиозные евреи проводят значительное количество времени в синагоге, особенно во время Шаббата и праздников, и в это время им будет запрещено носить разрешенное законом оружие.

Антисемитские инциденты в Нью-Йорке находятся на рекордном уровне, нападения происходят почти каждый день, в том числе против синагог. В иске перечислены многие нападения, в том числе против церквей и мечетей, в качестве доказательства того, что «молитвенные дома уже давно становятся мишенью насильственных преступлений».

«Это в первую очередь относится к еврейским молитвенным домам. Закон извращенно делает «чувствительные места» более чувствительными: это места, где, как могут справедливо предположить потенциальные убийцы, люди оказались беззащитными», — говорится в иске.

Религиозные евреи также не носят с собой сотовые телефоны во время Шаббата и большинства праздников, что затрудняет связь с правоохранительными органами в экстренных случаях.

«Однако вооружение прихожан не является оптимальным подходом к обеспечению безопасности», — сказал Брэд Орсини, старший советник по национальной безопасности Сети безопасного сообщества, организации по обеспечению безопасности евреев в Северной Америке.

«Наличие прихожан с оружием — это последнее, о чем вы когда-либо хотели бы думать, потому что вы хотите убедиться, что следуете всем другим передовым методам, которые не имеют ничего общего с огнестрельным оружием», — сказал он.

По словам ветерана морской пехоты Орсини, синагоги должны сосредоточиться на недопущении угроз в здание в первую очередь с помощью таких мер, как контролируемое наблюдение, запирание дверей и проверка на входе, а прихожане должны быть обучены тому, как реагировать в кризисной ситуации. и ФБР.

Организация рекомендует использовать дежурные или нерабочие правоохранительные органы для обученного и заметного вооруженного присутствия за пределами синагоги, а если это недоступно, частную охранную компанию. В руководстве по безопасности синагог, выпущенном организацией в 2020 году, подчеркивается, что «вооруженная охрана должна быть частью более широкого плана».

Еврейский стрелковый клуб сообщил, что в пятницу судья отклонил просьбу истцов о предварительном запретительном судебном приказе, который приостановил бы исполнение закона во время судебного процесса. Первое судебное заседание состоится 28 октября.

Ранее Курсор писал, что полиция чуть не убила пару ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме. Возле Тахана Мерказит в Иерусалиме, где проходила демонстрация, пожилая пара ультраортодоксальных евреев чуть не погибла из-за того, что в ее сторону полиция применила водомет.