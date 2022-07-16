Еврейское кладбище в Стамбуле подверглось вандализму: разбито десятки надгробий

Полиция проводит тщательное расследование акта вандализма на еврейском кладбище, в настоящее время задержаны двое подозреваемых.

Еврейское кладбище Хаскёй, расположенное в Стамбуле, подверглось акту вандализма. Неизвестными лицами было разбито 36 надгробий.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила турецкая еврейская община, опубликовав соответствующие фотографии.

В публикации, в котором были отмечены Министерство внутренних дел и офис губернатора Стамбула, сказано: «Наше кладбище Хаскёй было взломано, и 36 наших надгробий были повреждены. Инцидент был передан во все соответствующие официальные органы вместе с ночными записями. Мы ожидаем, что те, кто причастен к происшествию, будут пойманы как можно скорее».

Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir.

Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz.@TC_icisleri @TC_istanbul pic.twitter.com/8vapMNW6o8 — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) July 15, 2022

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу осудил акт вандализма и заявил, что полиция проводит тщательное расследование и в настоящее время задержаны уже двое подозреваемых. Согласно уголовному кодексу Турции, вандалам может грозить до четырех лет тюрьмы.

«Курсор» писал ранее, что еврейское кладбище, расположенное в Глухове Сумской области, подверглось бомбардировке российскими войсками. Ракета попала на кладбище, насчитывающее более 600 надгробий, самое старое из которых датируется 1824 годом.

Еще мы писали, что более десяти еврейских могил на кладбище в северной Дании оказались изуродованы. Полиция начала расследование преступления.