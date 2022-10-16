Европу ждет экологическая катастрофа уже следующим летом: названа причина

Энергетический кризис уже спровоцировал вырубку деревьев. Массовое уничтожение лесов уже в следующем году, по словам активистов, нанесет непоправимый вред экосистеме.

Из-за энергетического кризиса, который уже ощущают европейские страны, летом спровоцирует экологическую катастрофу. Это станет следствием бесконтрольной вырубке деревьев, которая уже началась в странах Европейского союза, пишет Politico.

Так, экоактивисты стран ЕС обращают внимание на то, что использование альтернативного топлива (древесины) в качестве замены природному газу может нанести непоправимый вред экосистеме — особенно учитывая тот факт, что во многих странах Евросоюза уже законодательно ослаблены запреты на рубку деревьев.

Так, британский участник кампании по защите лесов и климата Мартин Пиджен убежден, что европейские леса ждет «темная зима». При этом особенно напряженная ситуация с вырубкой лесов создалась в Румынии, Словакии, Латвии и Польше.

Защитники природы обращают внимание также на то, что сжигание сырой древесины загрязняет воздух — в таком виде она выделяет больше токсичных частиц.

Как сообщал Курсор, археологи раскопали древние мозаики на берегу Галилейского моря. Однако кроме них они открыли следы региональной экологической катастрофы, произошедшей более 1000 лет назад по вине людей.

Ученые говорят, что природа смогла устранить последствия этого экологического бедствия только в XX веке. Привело к ней местное производство.

Сахарный тростник был одним из основных продуктов сельскохозяйственного экспорта Святой Земли периода раннего Средневековья и приносил значительные богатства землевладельцам.

Для его выращивания требовались огромные объемы воды, а для кипячения — большое количество древесины. Результатом стала широкая эрозия почвы и экологическая катастрофа, от которой территория вокруг озера в полном объеме оправилась только в XX веке.

Также Курсор писал о том, что в Боливии произошла масштабная экологическая катастрофа.