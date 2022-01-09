Евросоюз готов помочь Казахстану мирно урегулировать кризис

11:27, Вчера
Мировые новости, Политика
флаг евросоюза фото
Флаг Евросоюза
Фото: canva.com

Для наведения порядка Токаев обратился за помощью к союзникам Казахстана по ОДКБ.

Провести мирное урегулирование кризиса в Казахстане готов Евросоюз.

Об этом сообщил в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.


В штаб-квартире Евросоюза обеспокоены сложившейся ситуацией в Казахстане и решительно осуждают многочисленные акты насилия. В своем заявлении Жозеп Боррель подчеркнул, что все силы должны быть направлены на предотвращение дальнейшей эскалации. Он также заявил, что оказывающие «внешнюю военную поддержку» должны «уважать суверенитет и независимость Казахстана, а также фундаментальные права всех граждан».

Напомним, 6 января ЕС потребовал от России соблюдать суверенитет и независимость Казахстана после прибытия в страну российских ВДВ.

Ранее Курсор сообщал, что в Казахстане задержали более трех тысяч человек

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Александр Клим
ТЭГИ:
Новости по теме