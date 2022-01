Евросоюз готов помочь Казахстану мирно урегулировать кризис

Провести мирное урегулирование кризиса в Казахстане готов Евросоюз.

Об этом сообщил в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

EU condemns widespread violence in #Kazakhstan.

Need to prevent further escalations, to exercise restraint at all times, and to avoid exploitation of unrest.

We stand ready to provide assistance for a peaceful resolution of the crisis.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 8, 2022