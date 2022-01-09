Евросоюз готов помочь Казахстану мирно урегулировать кризис

Для наведения порядка Токаев обратился за помощью к союзникам Казахстана по ОДКБ.

Провести мирное урегулирование кризиса в Казахстане готов Евросоюз.

Об этом сообщил в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

EU condemns widespread violence in #Kazakhstan. Need to prevent further escalations, to exercise restraint at all times, and to avoid exploitation of unrest. We stand ready to provide assistance for a peaceful resolution of the crisis.https://t.co/O8x2Kf0LOT — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 8, 2022



В штаб-квартире Евросоюза обеспокоены сложившейся ситуацией в Казахстане и решительно осуждают многочисленные акты насилия. В своем заявлении Жозеп Боррель подчеркнул, что все силы должны быть направлены на предотвращение дальнейшей эскалации. Он также заявил, что оказывающие «внешнюю военную поддержку» должны «уважать суверенитет и независимость Казахстана, а также фундаментальные права всех граждан».

Напомним, 6 января ЕС потребовал от России соблюдать суверенитет и независимость Казахстана после прибытия в страну российских ВДВ.

Ранее Курсор сообщал, что в Казахстане задержали более трех тысяч человек

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