ФИФА намерена исключить Россию из чемпионата мира

Руководящий орган международного футбола ФИФА намерен исключить Россию из чемпионата мира из-за ее вторжения в Украину, сообщили в понедельник несколько новостных агентств.

ФИФА объявила о легких санкциях против сборной России.

ФИФА заявила, что национальной сборной больше не будет разрешено выступать с российским флагом и гимном, и она сможет играть только от имени своей футбольной федерации — Российского футбольного союза (РФС).

Кроме того, сборной России не будет разрешено проводить какие-либо игры на родной земле, а домашние матчи будут проводиться на нейтральных площадках. В качестве альтернативы рассматривались стадионы в пророссийских странах, таких как Беларусь и Сербия.

Первоначальное решение ФИФА не отстранять сборную России сразу же стало предметом пристального внимания болельщиков, футболистов и футбольных ассоциаций других стран, которые уже объявили бойкот запланированных матчей против россиян.

Десятки футбольных ассоциаций по всей Европе, в первую очередь английские, польские, ирландские и чешские, уже объявили, что не будут проводить матчи против сборной России до заявления ФИФА.

ФИФА также подверглась критике за то, что она не упомянула Беларусь, которая открыто помогала России в войне.

«Курсор» ранее писал о том, что официальный Twitter Крыма сообщил о скором возвращении в Украину.

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