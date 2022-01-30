Финал открытого чемпионата Австралии по теннису: Надаль обыграл Медведева

Сегодня состоялся финальный воскресный матч открытого чемпионата Австралии по теннису, в ходе которого Рафа Надаль победил россиянина Даниила Медведева со счетом 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5
Таким образом, испанский теннисист стал чемпионом мероприятия в одиночном разряде среди мужчин.
Известно, что победа в финале принесла 35-летнему испанцу рекордный 21-й титул Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин.
Данное мероприятие обрело известность в том числе благодаря отсутствию на нем известного сербского спортсмена Новака Джоковича, который не участвовал в чемпионате из-за коронавирусных ограничений со стороны Австралии.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что австралийка Эш Барти победила в Открытом чемпионате Австралии по теннису.
25- летняя Эшли Барти в субботу стала первой австралийкой, выигравшей Открытый чемпионат Австралии в одиночном разряде с 1978 года.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.