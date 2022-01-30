Финал открытого чемпионата Австралии по теннису: Надаль обыграл Медведева

Сегодня, 30 января, состоялся финальный матч открытого чемпионата Австралии по теннису. По итогам матча победителем стал испанский игрок Рафа Надаль, победивший российского спортсмена Даниила Медведева

Сегодня состоялся финальный воскресный матч открытого чемпионата Австралии по теннису, в ходе которого Рафа Надаль победил россиянина Даниила Медведева со счетом 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5

Таким образом, испанский теннисист стал чемпионом мероприятия в одиночном разряде среди мужчин.

Известно, что победа в финале принесла 35-летнему испанцу рекордный 21-й титул Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин.

Данное мероприятие обрело известность в том числе благодаря отсутствию на нем известного сербского спортсмена Новака Джоковича, который не участвовал в чемпионате из-за коронавирусных ограничений со стороны Австралии.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что австралийка Эш Барти победила в Открытом чемпионате Австралии по теннису.

25- летняя Эшли Барти в субботу стала первой австралийкой, выигравшей Открытый чемпионат Австралии в одиночном разряде с 1978 года.

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