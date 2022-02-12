Финляндия заключила сделку на поставку американских F-35

«Это часть нашего долгосрочного планирования и не имеет ничего общего с нынешней ситуацией как таковой», — заявил Микко Хаутала, посол Финляндии в США, комментируя сделку на поставку самолетов.

Финляндия заключила соглашение о покупке у США десятков стелс-самолетов F-35, что свидетельствует о тесных связях ее вооруженных сил с НАТО в период высокой напряженности между Западом и Россией в Европе.

Северное европейское государство, граничащее с Россией и исторически нейтральное во время холодной войны, подписало в пятницу соглашение стоимостью 9,4 миллиарда долларов на покупку 64 самолетов Lockheed Martin, обладающих радиолокационным излучением.

Хотя самолеты не поступят на вооружение в течение нескольких лет — ранее Финляндия, не являющаяся членом НАТО, заявляла о 2027 годе — соглашение отражает углубление сотрудничества страны с западным военным альянсом и то, что ее политика в области материально-технического обеспечения сил обороны основана на том, чтобы все новое оборудование было совместимо с НАТО.

Правительство Финляндии заявило, что решение о покупке американских самолетов, объявленное в декабре, является частью долгосрочных планов по укреплению обороны страны, а не ответом на текущую конфронтацию между Западом и Россией из-за Украины.

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