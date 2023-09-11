Фонтаны лавы поднялись на 152 метра – в сети показали извержение вулкана на Гавайях

Это третье извержение вулкана за текущий год.

В воскресенье, 10 сентября, на Гавайях снова начал извергаться вулкан Килауэа, который является самым молодым в местности. Он образовался под водой около 280 тысяч лет назад.

Видео, на котором показано его извержение, поделился Telegram-канал NEXTA.

Фонтаны лавы выброшены в воздух почти на 500 футов (примерно 152 метра). Извержение произошло в кратере Халемаумау, расположенном в национальном парке Гавайских вулканов на Большом острове.

Вулканический смог, смесь диоксида серы и других вулканических газов, может представлять опасность для здоровья людей с проблемами дыхания. Он может переноситься ветром на большие расстояния и сохраняться до тех пор, пока продолжается извержение.

Неизвестно, как долго продлится извержение. Но эксперты предполагают, что это не будет похоже на извержение 2018 года, которое сопровождалось десятками тысяч землетрясений и разрушило более 700 домов.

"Курсор" писал ранее, что на юго-западе Исландии, недалеко от столицы Рейкьявика, произошла серия подземных толчков, которая спровоцировала извержение вулкана. Но прямой опасности жителям он не представляет.